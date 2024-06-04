У Жириновского теперь официально есть ещё один сын

Никулинский районный суд Москвы официально признал Олега Эйдельштейна сыном покойного экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Инстанция удовлетворила иск об установлении факта признания отцовства, сообщают "Известия". При этом ещё в августе 2023 года этот же суд отказался рассматривать иск Эйдельштейна.

Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, его мать Жанна Газдарова в браке с Жириновским не состояла. В 2017-м политик впервые громко заявил о своём внебрачном сыне. В последние годы Эйдельштейн неоднократно становился участником скандалов. Например, в марте 2023 года во время отдыха в московском ресторане он устроил пьяную ссору, а позже в полицейском участке Эйдельштейн ударил правоохранителя, за что получил 15 суток ареста.