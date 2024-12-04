«Жириновским» из зоны СВО оказался актёр, снимавшийся в «Солдатах»

«Жириновским на фронте» оказался актёр из сериалов «Солдаты» и «Реальные пацаны» Виктор Беломестнов. Об этом пишет SHOT.

Актёр Виктор Беломестнов, похожий на Жириновского, смог интонационно и по смысловому наполнению повторить манеру разговора политика. Видео © Telegram / Иван Вершинин. Работа на Север

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором боец, похожий на Владимира Жириновского, чётко повторяет манеру речи и интонации основателя ЛДПР. Пародистом политика оказался актёр Беломестнов, сыгравший в сериалах «Последний из Магикян», «Солдаты-16», «Реальные пацаны» и «Второе зрение».