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4 декабря, 05:03

«Жириновским» из зоны СВО оказался актёр, снимавшийся в «Солдатах»

SHOT: Двойником Жириновского в зоне СВО оказался актёр Беломестнов

Владимир Жириновский и актёр Виктор Беломестнов, который спародировал политика. Обложка © TACC / Михаил Метцель, © Kinopoisk

Владимир Жириновский и актёр Виктор Беломестнов, который спародировал политика. Обложка © TACC / Михаил Метцель, © Kinopoisk

«Жириновским на фронте» оказался актёр из сериалов «Солдаты» и «Реальные пацаны» Виктор Беломестнов. Об этом пишет SHOT.

Актёр Виктор Беломестнов, похожий на Жириновского, смог интонационно и по смысловому наполнению повторить манеру разговора политика. Видео © Telegram / Иван Вершинин. Работа на Север

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором боец, похожий на Владимира Жириновского, чётко повторяет манеру речи и интонации основателя ЛДПР. Пародистом политика оказался актёр Беломестнов, сыгравший в сериалах «Последний из Магикян», «Солдаты-16», «Реальные пацаны» и «Второе зрение».

Артист сейчас находится в составе батальона «Скиф» бригады «Терек» с позывным Помреж. Беломестнов принимал активное участие в боях за Бахмут, а сейчас вместе с другими нашими бойцами штурмует Часов Яр. Актёр имеет две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».

Никита Никонов
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