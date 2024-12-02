Двойника Жириновского обнаружили в зоне СВО
Депутат Тюмени Вершинин нашёл двойника основателя ЛДПР Жириновского в зоне СВО
Владимир Жириновский. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС
В зоне специальной военной операции нашли двойника создателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, который скончался в 2022 году. Обнаружил очень похожего на политика человека военкор ВГТРК Александр Сладков, видео с которым себе в канал репостнул депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин.
Мужчина, похожий на Жириновского, смог интонационно и по смысловому наполнению повторить манеру разговора политика. Видео © Telegram / Иван Вершинин. Работа на Север
На видео можно услышать, как солдат, похожий на Жириновского произносит речь и чётко повторяет манеру основателя ЛДПР с помощью интонации и смысла.
«Перерождение Жириновского в зоне СВО. Новый эпизод», — говорится в сообщении.
Напомним, что Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он был госпитализирован с двусторонней пневмонией, возникшей на фоне коронавирусной инфекции. Несмотря на его смерть, в мире каждый день продолжают сбываться его предсказания. Например, политик при жизни заявлял, что Израиль атакует объекты Ирана, а за этим последует ответ Исламской Республики. Также в 2018 году он говорил Михаилу Дегтярёву о назначении на пост министра спорта. Кандидатуру губернатора Хабаровского края одобрила Госдума 14 мая.