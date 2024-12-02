Двойника Жириновского обнаружили в зоне СВО

В зоне специальной военной операции нашли двойника создателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, который скончался в 2022 году. Обнаружил очень похожего на политика человека военкор ВГТРК Александр Сладков, видео с которым себе в канал репостнул депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин.