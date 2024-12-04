Дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму в 2026 году

Внебрачная дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом на выборах в Государственную думу в 2026 году. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов.

«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — передаёт его слова «Коммерсантъ».

Анастасия Боцан-Харченко является внебрачной дочерью Владимира Жириновского. На данный момент ей 41 год. В октябре появилась информация, что она возглавит в центральном аппарате партии структуру, которая займётся сохранением наследия её знаменитого отца.