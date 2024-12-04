Дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму в 2026 году
«Ъ»: Дочь Жириновского Боцан-Харченко станет кандидатом в Госдуму в 2026 году
Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко. Обложка © ТАСС / Антон Новодержкин
Внебрачная дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом на выборах в Государственную думу в 2026 году. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов.
«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — передаёт его слова «Коммерсантъ».
Анастасия Боцан-Харченко является внебрачной дочерью Владимира Жириновского. На данный момент ей 41 год. В октябре появилась информация, что она возглавит в центральном аппарате партии структуру, которая займётся сохранением наследия её знаменитого отца.
Жириновский впервые публично упомянул о своих внебрачных детях в 2000 году. Помимо дочери, у него есть сын Олег Эйдельштейн, родившийся в 1986 году. Боцан-Харченко появилась на публике уже после смерти отца, в 2022 году. Она приходится снохой послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко.
Также ранее Life.ru рассказывал, что совсем скоро начнутся съёмки многосерийного фильма о Владимире Жириновском. По словам режиссёра Сергея Снежкина, играть политика, скорее всего, будет Константин Хабенский.