Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского в 2026 году
Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия создателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, который скончался в апреле 2022 года. Текст документа появился на портале правовой информации.
«Провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия В. В. Жириновского», — сказано в нормативном акте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен ответственным за подготовку мероприятий и главой оргкомитета.
Также сообщалось, что скоро начнутся съёмки многосерийного фильма о Владимире Жириновском. По словам режиссёра Сергея Снежкина, играть политика, скорее всего, будет Константин Хабенский.