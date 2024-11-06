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6 ноября, 15:50

Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского в 2026 году

Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия создателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, который скончался в апреле 2022 года. Текст документа появился на портале правовой информации.

«Провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия В. В. Жириновского», — сказано в нормативном акте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен ответственным за подготовку мероприятий и главой оргкомитета.

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Также сообщалось, что скоро начнутся съёмки многосерийного фильма о Владимире Жириновском. По словам режиссёра Сергея Снежкина, играть политика, скорее всего, будет Константин Хабенский.

Татьяна Миссуми
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