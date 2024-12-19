Путин нашёл объяснение тому, почему «предсказания» Жириновского сбываются

Президент России Владимир Путин не согласен с тем, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский был предсказателем. Речь об этом зашла в ходе прямой линии, которую по традиции объединили с пресс-конференцией главы государства.

Путин напомнил, что Владимир Вольфович любил эпатаж, любил произвести эффект, но вместе с тем он был человеком эрудированным и очень хорошо подготовленным.

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