Путин нашёл объяснение тому, почему «предсказания» Жириновского сбываются
Президент России Владимир Путин не согласен с тем, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский был предсказателем. Речь об этом зашла в ходе прямой линии, которую по традиции объединили с пресс-конференцией главы государства.
Путин напомнил, что Владимир Вольфович любил эпатаж, любил произвести эффект, но вместе с тем он был человеком эрудированным и очень хорошо подготовленным.
Видео © Life.ru
«Он вообще-то был специалистом по Ближнему Востоку, был реально экспертом, и всё, что он говорил сбывается, потому что он говорил всё на основе анализа. Это прогноз, основанный на реальных знаниях», — добавил Владимир Путин.
Напомним, Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Самому эпатажному политику современной России и основателю ЛДПР было 76 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Свои соболезнования в связи со смертью политика выразил в том числе президент страны Владимир Путин. Он отметил, что усопший был ярким оратором и открытым к общению человеком.
ТАСС / Кирилл Севастьянов, Марат Абулхатин