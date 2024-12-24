Путин заявил о готовности увеличить квоту для таджикских студентов в вузах РФ

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении расширить количество мест для таджикских студентов в российских университетах. Это заявление он сделал во время встречи с таджикским президентом Эмомали Рахмоном, обсуждая вопросы гуманитарного взаимодействия между Москвой и Душанбе.

«Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время ещё раз», — сказал Путин.

В ходе переговоров Путин также заявил о намерении увеличить количество российских педагогов, обучающих на русском языке в Таджикистане. Он отметил, что в настоящее время в стране работают 72 наших учителя, а с наступлением следующего года их число вырастет до 82. Путин признал критику своего таджикистанского коллеги по поводу недостаточного количества российских учителей, заверив, что совместная работа в этой области будет развиваться активнее.