Родители нежелательно пребывающих в РФ детей получат такой же статус

Иностранцы, чьи дети будут классифицированы как нежелательные для нахождения в России, также будут подвергнуты аналогичному статусу. Данная информация содержится в приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

«Если иностранный гражданин не достиг восемнадцатилетнего возраста, то при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина одновременно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — говорится в документе.

Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года. Согласно законодательству, иностранное лицо может быть признано нежелательным для пребывания в России в следующих ситуациях: при нарушении правил въезда, отсутствии или утрате документов, подтверждающих право на пребывание или проживание, уклонении от выезда по истечении установленного срока, а также при несоблюдении правил транзитного проезда.

Решение о том, чтобы признать иностранца или лицо без гражданства нежелательным для пребывания в России, может быть принято, если они представляют собой реальную угрозу для безопасности государства, общественного порядка или здоровья граждан. К таким причинам можно отнести ситуации, когда иностранец угрожает основам конституционного строя, нравственным нормам, правам и законным интересам других людей. Лица, в отношении которых было принято такое решение, обязаны покинуть страну в установленный срок; в противном случае им грозит депортация.