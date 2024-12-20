Путин разрешил иностранцам до 1 апреля платить за газ не только в Газпромбанке
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам до 1 апреля 2025 года оплачивать газ в рублях, перечисляя деньги не только в Газпромбанк (ГПБ), но и в другие финансово-кредитные организации. Лидер РФ подписал указ, который вступил в силу 19 декабря.
«Обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счёт», — говорится в тексте документа.
Прежде иностранные граждане могли только конвертировать валюту в других российских банках, после чего им всё равно приходилось переводить полученные рубли на счёт российского газового поставщика в Газпромбанке.
Ранее стало известно, что Россия в октябре текущего года смогла занять второе место среди основных поставщиков газа в ЕС. Лидером стал Алжир, а на третьем месте — США.
Власти Венгрии 15 декабря сообщили, что нашли способ оплачивать российский газ в условиях санкций. Об этом же заявили в Болгарии. Трудности возникли после того, как США 21 ноября ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. В число юридических лиц, на которые были наложены ограничения, попал и Газпромбанк. 5 декабря президент России Владимир Путин разрешил платить за российский газ не через этот банк, а посредством зачисления средств на свои счета через третьи лица.
Life.ru