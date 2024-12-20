Путин разрешил иностранцам до 1 апреля платить за газ не только в Газпромбанке

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам до 1 апреля 2025 года оплачивать газ в рублях, перечисляя деньги не только в Газпромбанк (ГПБ), но и в другие финансово-кредитные организации. Лидер РФ подписал указ, который вступил в силу 19 декабря.

«Обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счёт», — говорится в тексте документа.

Прежде иностранные граждане могли только конвертировать валюту в других российских банках, после чего им всё равно приходилось переводить полученные рубли на счёт российского газового поставщика в Газпромбанке.