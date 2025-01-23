Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ

Президент России Владиимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Беседа с участниками проходит во видеосвязи. Главной темой сегодняшней встречи стала обновлённая стратегия деятельности АСИ до 2030 года. Кстати, прошлое совещание проходило в мае 2024 года.

Владимир Путин участвует в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Вижу особую ценность, пользу Агентства в том, что вы всегда – в замыслах, устремлениях вперёд и инициативах – идёте на несколько шагов впереди, выдвигаете порой неожиданные, нестандартные, опережающие время решения, расширяете горизонты планирования, конструируете, предлагаете образ будущего регионов и населённых пунктов, отраслей экономики и социальной сферы. Но что крайне важно – свои проекты, замыслы, идеи творческих команд воплощаете в реальность», — сказал Путин.

Сегодня наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления. Он формулирует стратегию развития и определяет приоритеты работы агентства, а также рассматривает новые проекты и инициативы. Кроме того, на заседаниях обычно подводятся итоги деятельности организации за предыдущий период.