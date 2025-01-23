Президент России Владимир Путин считает, что Москва достигла ключевых целей в ходе специальной военной операции на Украине. К такому выводу пришли западные журналисты, следует из материалов издания Reuters.

По информации зарубежных СМИ, Путин доволен успехами Армии России, а также крайне удовлетворён тем, что российские войска контролируют территории, которые соединяют Крым с материком. Президент РФ убеждён, что потенциал ВСУ ослаб, что также является весомым достижением в рамках СВО.