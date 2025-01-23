Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
23 января, 11:53

Путин удовлетворён: На Западе высказались о целях России на СВО

Reuters: Путин считает, что основные цели спецоперации достигнуты

Президент России Владимир Путин считает, что Москва достигла ключевых целей в ходе специальной военной операции на Украине. К такому выводу пришли западные журналисты, следует из материалов издания Reuters.

По информации зарубежных СМИ, Путин доволен успехами Армии России, а также крайне удовлетворён тем, что российские войска контролируют территории, которые соединяют Крым с материком. Президент РФ убеждён, что потенциал ВСУ ослаб, что также является весомым достижением в рамках СВО.

Несмотря на положительный расклад, Кремль обеспокоен тем, что состояние российской экономики за три года боевых действий значительно ухудшилось. По данным издания, в России значительно выросла процентная ставка, которая оказывает влияние на невоенные предприятия и промышленность.

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Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп изменил отношение к российскому коллеге после вступления в должность. Теперь он сильнее давит на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и обсудил разрешение конфликта на Украине. Также хозяин Белого дома пригрозил Москве усилением санкций, если Кремль не согласится на перемирие с Киевом.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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