Путин удовлетворён: На Западе высказались о целях России на СВО
Reuters: Путин считает, что основные цели спецоперации достигнуты
Президент России Владимир Путин считает, что Москва достигла ключевых целей в ходе специальной военной операции на Украине. К такому выводу пришли западные журналисты, следует из материалов издания Reuters.
По информации зарубежных СМИ, Путин доволен успехами Армии России, а также крайне удовлетворён тем, что российские войска контролируют территории, которые соединяют Крым с материком. Президент РФ убеждён, что потенциал ВСУ ослаб, что также является весомым достижением в рамках СВО.
Несмотря на положительный расклад, Кремль обеспокоен тем, что состояние российской экономики за три года боевых действий значительно ухудшилось. По данным издания, в России значительно выросла процентная ставка, которая оказывает влияние на невоенные предприятия и промышленность.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп изменил отношение к российскому коллеге после вступления в должность. Теперь он сильнее давит на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и обсудил разрешение конфликта на Украине. Также хозяин Белого дома пригрозил Москве усилением санкций, если Кремль не согласится на перемирие с Киевом.
Life.ru