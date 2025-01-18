В России назвали условие начала диалога с США

Россия не встанет вступать в диалог с США, пока Вашингтон оказывает поддержку киевскому режиму. Прежде это было возможно, но сейчас абсолютно исключено, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в беседе с РИА «Новости».

«Мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо ещё, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России», — сказал Тимофеев.

Эксперт добавил, что Москва не станет отступать в этом вопросе. Также он отметил благоразумие избранного президента США Дональда Трампа, который готов на уступки ради завершения украинского кризиса.