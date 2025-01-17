Заявления о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа раздражают украинские власти и ряд государств, которые участвуют в формате «Рамштайн» и делают ставку на продолжение кровопролития. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире радио «Комсомольская правда» .

«Они (вышеперечисленные страны. — Прим. Life.ru) в состоянии мандража. Но у России нет иллюзии относительно Трампа и его администрации, он точно не пророссийский. США не хотят защитить Украину, но у них там активы, на которые они потратили десятки и десятки миллиардов долларов», — отметил эксперт.