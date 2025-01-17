«В состоянии мандража»: Стало известно о страхе Украины из-за встречи Путина и Трампа
Посол Мирошник: Возможная встреча Путина и Трампа раздражает украинские власти
Заявления о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа раздражают украинские власти и ряд государств, которые участвуют в формате «Рамштайн» и делают ставку на продолжение кровопролития. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире радио «Комсомольская правда».
«Они (вышеперечисленные страны. — Прим. Life.ru) в состоянии мандража. Но у России нет иллюзии относительно Трампа и его администрации, он точно не пророссийский. США не хотят защитить Украину, но у них там активы, на которые они потратили десятки и десятки миллиардов долларов», — отметил эксперт.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США первыми разорвали дипломатические отношения с РФ. Поэтому теперь наша страна ждёт от них инициативы по поводу встречи Путина и Трампа. По всей видимости, команда нового лидера Штатов не против такого расклада, поскольку 12 января будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что процесс подготовки встречи с российским лидером уже начался. Никаких деталей при этом он не привёл. Ожидается, что эта встреча наконец определит сроки завершения СВО. Британские журналисты пишут, что будущему главе Белого дома стоит тщательнее подготовиться к этим переговорам, поскольку Путин — очень сильный соперник.