Трампа призвали готовиться ко встрече с «крепким орешком» в лице Путина
Spectator: Путин на переговорах станет крепким орешком для Трампа
Фото © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин станет серьёзным соперником для нового американского лидера Дональда Трампа в потенциальных переговорах по Украине. К такому выводу пришли обозреватели издания Spectator.
Авторы статьи отмечают, что российский президент станет для Вашингтона «крепким орешком», поскольку не проявляет интереса к компромиссному разрешению конфликта. В материале подчёркивается, что Трампу будет трудно выполнить свое обещание о быстром урегулировании ситуации, и его возможности на переговорах будут ограничены.
«Напыщенные заявления не помогут, это не тот случай», — резюмирует Spectator.
Напомним, 12 января будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что процесс подготовки американского лидера ко встрече с Владимиром Путиным уже начался. Деталей о формате встречи он при этом не привёл.