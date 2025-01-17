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17 января, 14:36

Трампа призвали готовиться ко встрече с «крепким орешком» в лице Путина

Spectator: Путин на переговорах станет крепким орешком для Трампа

Фото © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Фото © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин станет серьёзным соперником для нового американского лидера Дональда Трампа в потенциальных переговорах по Украине. К такому выводу пришли обозреватели издания Spectator.

Авторы статьи отмечают, что российский президент станет для Вашингтона «крепким орешком», поскольку не проявляет интереса к компромиссному разрешению конфликта. В материале подчёркивается, что Трампу будет трудно выполнить свое обещание о быстром урегулировании ситуации, и его возможности на переговорах будут ограничены.

«Напыщенные заявления не помогут, это не тот случай», — резюмирует Spectator.

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Напомним, 12 января будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что процесс подготовки американского лидера ко встрече с Владимиром Путиным уже начался. Деталей о формате встречи он при этом не привёл.

Марина Фещенко
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