Президент России Владимир Путин станет серьёзным соперником для нового американского лидера Дональда Трампа в потенциальных переговорах по Украине. К такому выводу пришли обозреватели издания Spectator.

Авторы статьи отмечают, что российский президент станет для Вашингтона «крепким орешком», поскольку не проявляет интереса к компромиссному разрешению конфликта. В материале подчёркивается, что Трампу будет трудно выполнить свое обещание о быстром урегулировании ситуации, и его возможности на переговорах будут ограничены.

«Напыщенные заявления не помогут, это не тот случай», — резюмирует Spectator.