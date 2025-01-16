Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 17:02

В Кремле рассказали, кто может инициировать телефонный разговор Путина и Трампа

Ушаков: И Путин, и Трамп могут начать переговоры по телефону в любой момент

И президент России Владимир Путин, и избранный глава Штатов Дональд Трамп могут инициировать телефонный разговор друг с другом, но обычно в таких случаях первым звонит лидер, который приходит во власть. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Конечно [они оба могут инициировать разговор в любой момент]. Но обычно приходящий во власть президент или глава правительства — он первый осуществляет звонок»,объяснил Ушаков.

На Западе раскрыли план санкций Трампа против России для мирной сделки
На Западе раскрыли план санкций Трампа против России для мирной сделки

Напомним, 12 января будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что процесс подготовки американского лидера ко встрече с Владимиром Путиным уже начался. Деталей о формате встречи он при этом не привёл.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar