В Кремле рассказали, кто может инициировать телефонный разговор Путина и Трампа

И президент России Владимир Путин, и избранный глава Штатов Дональд Трамп могут инициировать телефонный разговор друг с другом, но обычно в таких случаях первым звонит лидер, который приходит во власть. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Конечно [они оба могут инициировать разговор в любой момент]. Но обычно приходящий во власть президент или глава правительства — он первый осуществляет звонок», — объяснил Ушаков.