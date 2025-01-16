В Кремле рассказали, кто может инициировать телефонный разговор Путина и Трампа
Ушаков: И Путин, и Трамп могут начать переговоры по телефону в любой момент
И президент России Владимир Путин, и избранный глава Штатов Дональд Трамп могут инициировать телефонный разговор друг с другом, но обычно в таких случаях первым звонит лидер, который приходит во власть. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Конечно [они оба могут инициировать разговор в любой момент]. Но обычно приходящий во власть президент или глава правительства — он первый осуществляет звонок», — объяснил Ушаков.
Напомним, 12 января будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что процесс подготовки американского лидера ко встрече с Владимиром Путиным уже начался. Деталей о формате встречи он при этом не привёл.
ТАСС / Михаил Метцель