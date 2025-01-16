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16 января, 15:06

На Западе раскрыли план санкций Трампа против России для мирной сделки

Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России

Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию по санкциям, в том числе касающимся энергетического сектора России, с целью содействия разрешению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы», — рассказали журналисты.

Стратегия включает два ключевых подхода, зависящих от стадии, на которой находится потенциальная сделка. Если в США начнут осознавать, что соглашение о прекращении конфликта становится реальным, план может предусматривать смягчение санкций или введение «жестов доброй воли», которые окажут поддержку российским нефтяным компаниям. Альтернативный вариант может заключаться в усилении санкционного давления на Россию, сообщает агентство.

В публикации упоминается, что в случае смягчения санкций команда Трампа может подумать о возможности повышения предела цен на российскую нефть выше 60 долларов за баррель. В то же время, если будет принято решение об ужесточении мер, могут быть рассмотрены варианты введения дополнительных вторичных санкций или ограничений против судов, которые якобы занимаются перевозкой нефти из России.

Танкеры простаивают: Санкции США затруднили поставки российской нефти в Китай
Танкеры простаивают: Санкции США затруднили поставки российской нефти в Китай

Напомним, 10 января США ввели новые санкции, которые коснулись компаний, занимающиеся экспортом сжиженного природного газа. Это привело к задержке около 65 нефтяных танкеров у берегов России, Китая и Сингапура. В санкционный список, в том числе вошли «Росатом» и его генеральный директор Алексей Лихачёв, а также страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Александра Мышляева
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