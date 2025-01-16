На Западе раскрыли план санкций Трампа против России для мирной сделки
Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России
Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию по санкциям, в том числе касающимся энергетического сектора России, с целью содействия разрешению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы», — рассказали журналисты.
Стратегия включает два ключевых подхода, зависящих от стадии, на которой находится потенциальная сделка. Если в США начнут осознавать, что соглашение о прекращении конфликта становится реальным, план может предусматривать смягчение санкций или введение «жестов доброй воли», которые окажут поддержку российским нефтяным компаниям. Альтернативный вариант может заключаться в усилении санкционного давления на Россию, сообщает агентство.
В публикации упоминается, что в случае смягчения санкций команда Трампа может подумать о возможности повышения предела цен на российскую нефть выше 60 долларов за баррель. В то же время, если будет принято решение об ужесточении мер, могут быть рассмотрены варианты введения дополнительных вторичных санкций или ограничений против судов, которые якобы занимаются перевозкой нефти из России.
Напомним, 10 января США ввели новые санкции, которые коснулись компаний, занимающиеся экспортом сжиженного природного газа. Это привело к задержке около 65 нефтяных танкеров у берегов России, Китая и Сингапура. В санкционный список, в том числе вошли «Росатом» и его генеральный директор Алексей Лихачёв, а также страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».
Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker