На Западе раскрыли план санкций Трампа против России для мирной сделки

Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию по санкциям, в том числе касающимся энергетического сектора России, с целью содействия разрешению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы», — рассказали журналисты.

Стратегия включает два ключевых подхода, зависящих от стадии, на которой находится потенциальная сделка. Если в США начнут осознавать, что соглашение о прекращении конфликта становится реальным, план может предусматривать смягчение санкций или введение «жестов доброй воли», которые окажут поддержку российским нефтяным компаниям. Альтернативный вариант может заключаться в усилении санкционного давления на Россию, сообщает агентство.

В публикации упоминается, что в случае смягчения санкций команда Трампа может подумать о возможности повышения предела цен на российскую нефть выше 60 долларов за баррель. В то же время, если будет принято решение об ужесточении мер, могут быть рассмотрены варианты введения дополнительных вторичных санкций или ограничений против судов, которые якобы занимаются перевозкой нефти из России.