«Мяч на их стороне»: Лавров дал прогноз по возможной встрече Трампа и Путина

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США первыми разорвали дипломатические контакты с Россией, поэтому сейчас им самим придётся выпутываться из создавшейся ситуации и предлагать варианты встречи президента РФ Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа. Об этом дипломат рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Нет никаких контактов в двустороннем формате, которые были бы посвящены предстоящей встрече. Если у них это вызревает и они хотят эту встречу готовить, то мы дождёмся предложений. Мяч на их стороне, не мы прерывали связи и регулярные консультации», — пояснил Лавров.