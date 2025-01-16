«Мяч на их стороне»: Лавров дал прогноз по возможной встрече Трампа и Путина
Лавров: Контактов с США по встрече Путина и Трампа нет, мяч на их стороне
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США первыми разорвали дипломатические контакты с Россией, поэтому сейчас им самим придётся выпутываться из создавшейся ситуации и предлагать варианты встречи президента РФ Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа. Об этом дипломат рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Нет никаких контактов в двустороннем формате, которые были бы посвящены предстоящей встрече. Если у них это вызревает и они хотят эту встречу готовить, то мы дождёмся предложений. Мяч на их стороне, не мы прерывали связи и регулярные консультации», — пояснил Лавров.
Он также добавил, за последние годы Вашингтон «много чего наворотил» в погоне за лидерством на мировой арене, поэтому Трампу предстоит решить не самые простые задачи. При этом, по мнению Лаврова, при желании встречу политиков соответствующее ведомства смогут организовать очень быстро, никаких препятствий здесь нет.
Напомним, Трамп заверил, что очень хочет провести встречу с Путиным сразу после своей инаугурации, запланированной на 20 января. По мнению экспертов, переговоры между президентами могут состояться в одной из развивающихся стран. В частности, власти Сербии и Швейцарии готовы встретить лидеров у себя.
ТАСС / АР