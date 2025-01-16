Команда нового президента США Дональда Трампа не должна пытаться «изобрести велосипед», занимаясь урегулированием украинского конфликта, потому что рациональный мирный план давно предложил российский лидер Владимир Путин. Таким мнением поделился с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Советникам Трампа не нужно «изобретать велосипед», ища пути и рисуя планы по прекращению военного конфликта на Украине. Всё уже придумано и озвучено до них. Достаточно изучить тезисы президента России Владимира Путина», — сказал он.

Шеремет напомнил, что план Путина реальный, хорошо продуманный и способен стать гарантом безопасности в Европе, тогда как Владимир Зеленский штампует «мирные проекты» один за другим, но без всякого разумного зерна. Кроме того, предшественник Трампа Джо Байден успел наломать дров и обострить геополитическую ситуацию в мире, в том числе на Украине, с чем придётся разбираться новой команде Белого дома.

Депутат подчеркнул, что Байден буквально толкал мировое сообщество в «объятия ядерного апокалипсиса», поэтому Трамп столкнётся и с этими проблемами. Шеремет уверен, что только личная встреча Путина и нового президента США способна помочь урегулировать украинский конфликт и снизить градус эскалации, искусственно завышенный прежней администрацией Белого дома.