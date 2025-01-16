Трампу советуют изучить тезисы Путина по Украине вместо «изобретения велосипеда»
Депутат Шеремет призвал Трампа не «изобретать велосипед» по конфликту на Украине
Команда нового президента США Дональда Трампа не должна пытаться «изобрести велосипед», занимаясь урегулированием украинского конфликта, потому что рациональный мирный план давно предложил российский лидер Владимир Путин. Таким мнением поделился с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Советникам Трампа не нужно «изобретать велосипед», ища пути и рисуя планы по прекращению военного конфликта на Украине. Всё уже придумано и озвучено до них. Достаточно изучить тезисы президента России Владимира Путина», — сказал он.
Шеремет напомнил, что план Путина реальный, хорошо продуманный и способен стать гарантом безопасности в Европе, тогда как Владимир Зеленский штампует «мирные проекты» один за другим, но без всякого разумного зерна. Кроме того, предшественник Трампа Джо Байден успел наломать дров и обострить геополитическую ситуацию в мире, в том числе на Украине, с чем придётся разбираться новой команде Белого дома.
Депутат подчеркнул, что Байден буквально толкал мировое сообщество в «объятия ядерного апокалипсиса», поэтому Трамп столкнётся и с этими проблемами. Шеремет уверен, что только личная встреча Путина и нового президента США способна помочь урегулировать украинский конфликт и снизить градус эскалации, искусственно завышенный прежней администрацией Белого дома.
Ранее агентство Reuters написало, что советники нового президента США Дональда Трампа поддерживают идею создания на украинской территории демилитаризованной зоны после завершения боевых действий. При этом они якобы ратуют и за то, чтобы безопасность на Украине в последующем поддерживали европейские войска.
ТАСС / АР