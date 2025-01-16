В Словакии заявили о способности Трампа закончить СВО

Дональд Трамп, который совсем скоро вступит в должность президента США, сможет помочь решить украинский конфликт со своей новой позицией. Об этом РИА «Новости» заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.

«Меня, с другой стороны, удивляет выступление и заявление президента Трампа. Он вдруг начал говорить про Гренландию и Панаму. Мы знаем, что он торговец. Мы надеемся, что с Трампом появится новая позиция. Вопросы между Россией и Украиной могут решиться», — объяснил Данко.

По его словам, весь этот конфликт связан с историей и он «готовился уже долгое время». Вице-спикер парламента Словакии уверен, что это «провокация по отношению к Российской Федерации». Также в мире сейчас стараются инициировать конфликты между словаками и венграми.