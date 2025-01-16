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16 января, 07:03

В Словакии заявили о способности Трампа закончить СВО

Вице-спикер парламента Словакии Данко: Трамп поможет решить конфликт на Украине

Дональд Трамп, который совсем скоро вступит в должность президента США, сможет помочь решить украинский конфликт со своей новой позицией. Об этом РИА «Новости» заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.

«Меня, с другой стороны, удивляет выступление и заявление президента Трампа. Он вдруг начал говорить про Гренландию и Панаму. Мы знаем, что он торговец. Мы надеемся, что с Трампом появится новая позиция. Вопросы между Россией и Украиной могут решиться», — объяснил Данко.

По его словам, весь этот конфликт связан с историей и он «готовился уже долгое время». Вице-спикер парламента Словакии уверен, что это «провокация по отношению к Российской Федерации». Также в мире сейчас стараются инициировать конфликты между словаками и венграми.

«То есть повышается напряжение, появляются конфликты. Но мы должны определённым образом к этому относиться», — сказал Данко.

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Ранее Life.ru рассказал, что Дональд Трамп уже отказался от своих слов о решении украинского конфликта за 24 часа. Он заявил, что это невозможно, хотя раньше высказывал намерение урегулировать СВО за сутки после возвращения в Белый дом. Тем не менее после встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце политик отметил, что украинский лидер готов к переговорам, и это даёт основания надеяться на мирное разрешение конфликта. 7 января Трамп заявил, что постарается остановить конфликт в течение шести месяцев.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Афонина
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