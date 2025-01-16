Соратник Трампа ушёл от ответа на жизненно важный для Украины вопрос

Новая администрация США не дала обещания выделить Украине оставшиеся миллиарды долларов, которые были предусмотренны конгрессом для её финансирования. Такое обязательство не взял на себя кандидат избранного американского президента Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут, сообщает телеканал CNN.

«Я не собираюсь опережать президента в вопросах внешней политики», — уклончиво заметил соратник Трампа во время выступления в конгрессе.

Телеканал утверждает, что уход Воута от прямого ответа на жизненно важный для Украины вопрос является признаком разногласий между конгрессом и новой администрацией Белого дома. Там уверены в планах нового президента воспользоваться практикой «импаундмент», которая позволяет президенту отказаться от расходования уже выделенных денег. Сам же сорантник Трампа заявил, что разберётся с этой темой и оставшимися средствами на помощь Киеву как только новый лидер вступит в должность.