Соратник Трампа ушёл от ответа на жизненно важный для Украины вопрос
CNN: Соратник Трампа Воут не стал отвечать на вопрос о выделении помощи Украине
Новая администрация США не дала обещания выделить Украине оставшиеся миллиарды долларов, которые были предусмотренны конгрессом для её финансирования. Такое обязательство не взял на себя кандидат избранного американского президента Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут, сообщает телеканал CNN.
«Я не собираюсь опережать президента в вопросах внешней политики», — уклончиво заметил соратник Трампа во время выступления в конгрессе.
Телеканал утверждает, что уход Воута от прямого ответа на жизненно важный для Украины вопрос является признаком разногласий между конгрессом и новой администрацией Белого дома. Там уверены в планах нового президента воспользоваться практикой «импаундмент», которая позволяет президенту отказаться от расходования уже выделенных денег. Сам же сорантник Трампа заявил, что разберётся с этой темой и оставшимися средствами на помощь Киеву как только новый лидер вступит в должность.
«Мы разработаем подход к этому вопросу и стратегию, когда администрация будет у власти», — сказал Рассел Воут.
Напомним, что за всё время правления американского президента Джо Байдена Украина постоянно получала огромную и щедрую помощь. Незалежной выделяли вооружение и круглые суммы на ведение боевых действий. Перед уходом Байден решил сделать подарок Киеву в 500 миллионов долларов. На эту сумму США отправят Зеленскому ракеты ПВО и боеприпасы класса «воздух — земля». Изначально, кстати, сообщалось, что «прощальный подарок» составит два миллиарда долларов. Однако в итоге сумма оказалась значительно меньше. На Украине высказали предположение, что это может быть связано с нашумевшим интервью Зеленского, в котором он несколько раз матерился.
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