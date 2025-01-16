В Турции ждут утверждения сроков окончания СВО на «многообещающем» саммите Путина и Трампа
Политолог Юджель: Встреча Путина и Трампа определит сроки завершения конфликта
Владимир Путин и Дональд Трамп. Коллаж © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Предстоящие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут продемонстрировать, насколько новый американский лидер будет оказывать давление на Владимира Зеленского. Саммит сыграет ключевую роль в определении сроков разрешения конфликта, уверен турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель.
«Планируемая встреча Путина и Трампа является многообещающей с точки зрения возобновления каналов диалога между двумя странами. Однако пока рано говорить об окончании конфликта на Украине», — заявил РИА «Новости» аналитик.
Политикам есть о чём побеседовать и они вынесут много тем на обсуждение. По словам Юджеля, для такого разговора потребуется не один раз увидеться.
«В результате встречи Трампа и Путина мы увидим, как сильно Трамп будет давить на Зеленского. Процесс, лежащий в основе встречи, покажет нам, закончится ли война в короткие сроки», — сказал политолог.
Напомним, что Трамп заявлял, что очень хочет провести встречу с Путиным сразу после своей инаугурации, запланированной на 20 января. Эксперты полагают, что переговоры между президентами могут состояться в одной из развивающихся стран. В частности, власти Сербии и Швейцарии уже заявили о своём намерении принять лидеров у себя.