В Турции ждут утверждения сроков окончания СВО на «многообещающем» саммите Путина и Трампа

Предстоящие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут продемонстрировать, насколько новый американский лидер будет оказывать давление на Владимира Зеленского. Саммит сыграет ключевую роль в определении сроков разрешения конфликта, уверен турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель.

«Планируемая встреча Путина и Трампа является многообещающей с точки зрения возобновления каналов диалога между двумя странами. Однако пока рано говорить об окончании конфликта на Украине», — заявил РИА «Новости» аналитик.

Политикам есть о чём побеседовать и они вынесут много тем на обсуждение. По словам Юджеля, для такого разговора потребуется не один раз увидеться.