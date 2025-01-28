«Развиваете завод, здорово!»: Путин похвалил работников «АвтоВАЗа»

Президент РФ Владимир Путин пообщался с работниками предприятия «АвтоВАЗ» в Тольятти во время деловой проездки в Самарскую область. Политик осмотрел завод и похвалил персонал за усилия, прилагаемые для развития автопроизводства. Пресс-служба Кремля показала кадры беседы главы государства с сотрудниками автоконцерна.

Владимир Путин пообщался с работниками завода «АвтоВАЗ». Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Смотрю, вы развиваете завод, здорово! Все предрекали кончину «АвтоВАЗа», но ничего не получилось», — отметил глава государства.