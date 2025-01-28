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Регион
28 января, 16:15

«Развиваете завод, здорово!»: Путин похвалил работников «АвтоВАЗа»

Путин пообщался с сотрудниками «АвтоВАЗа» и поблагодарил их за развитие завода

Президент РФ Владимир Путин пообщался с работниками предприятия «АвтоВАЗ» в Тольятти во время деловой проездки в Самарскую область. Политик осмотрел завод и похвалил персонал за усилия, прилагаемые для развития автопроизводства. Пресс-служба Кремля показала кадры беседы главы государства с сотрудниками автоконцерна.

Владимир Путин пообщался с работниками завода «АвтоВАЗ». Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Смотрю, вы развиваете завод, здорово! Все предрекали кончину «АвтоВАЗа», но ничего не получилось», — отметил глава государства.

Он обратил внимание на увеличивающееся с каждым годом количество выпускаемых машин, а также на новый модельный ряд, который отвечает всем современным запросам и идёт в ногу со временем.

«АвтоВАЗ» будет выпускать минивэны
«АвтоВАЗ» будет выпускать минивэны

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с деловым визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Автоконцерн в Тольятти стал первым в программе поездки главы государства в регион. Главе государства показали новую предсерийную модель Lada Iskra, массовый выпуск которой начнётся в апреле 2025 года.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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