«Развиваете завод, здорово!»: Путин похвалил работников «АвтоВАЗа»
Путин пообщался с сотрудниками «АвтоВАЗа» и поблагодарил их за развитие завода
Президент РФ Владимир Путин пообщался с работниками предприятия «АвтоВАЗ» в Тольятти во время деловой проездки в Самарскую область. Политик осмотрел завод и похвалил персонал за усилия, прилагаемые для развития автопроизводства. Пресс-служба Кремля показала кадры беседы главы государства с сотрудниками автоконцерна.
Владимир Путин пообщался с работниками завода «АвтоВАЗ». Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Смотрю, вы развиваете завод, здорово! Все предрекали кончину «АвтоВАЗа», но ничего не получилось», — отметил глава государства.
Он обратил внимание на увеличивающееся с каждым годом количество выпускаемых машин, а также на новый модельный ряд, который отвечает всем современным запросам и идёт в ногу со временем.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с деловым визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Автоконцерн в Тольятти стал первым в программе поездки главы государства в регион. Главе государства показали новую предсерийную модель Lada Iskra, массовый выпуск которой начнётся в апреле 2025 года.
Telegram / Кремль. Новости