«АвтоВАЗ» будет выпускать минивэны

В 2027 году «АвтоВАЗ» намерен начать выпуск собственного минивэна. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, на реализацию проекта потребуется 20 миллиардов рублей.

«Объём финансирования, который мы планируем направить на реализацию этого проекта, составляет более 20 млрд рублей», — сказал Соколов на пресс-конференции.

По его словам, проект уже имеет реальные черты. Выпускать минивэны будут на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти Самарской области.