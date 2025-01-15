«АвтоВАЗ» будет выпускать минивэны
Соколов: «АвтоВАЗ» в 2027 году планирует начать производство минивэнов
В 2027 году «АвтоВАЗ» намерен начать выпуск собственного минивэна. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, на реализацию проекта потребуется 20 миллиардов рублей.
«Объём финансирования, который мы планируем направить на реализацию этого проекта, составляет более 20 млрд рублей», — сказал Соколов на пресс-конференции.
По его словам, проект уже имеет реальные черты. Выпускать минивэны будут на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти Самарской области.
Ранее сообщалось, что к 2030 году «АвтоВАЗ» планирует выпускать до 700 тысяч автомобилей в год. В рамках инвестиционной программы на 2025 год «АвтоВАЗ» планирует вложить 45 миллиардов рублей в развитие производственных мощностей, реализацию опытно-конструкторских работ и совершенствование силовых агрегатов.
Shutterstock / FOTODOM / muph