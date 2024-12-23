Раскрыты новинки АвтоВАЗа на 2025 год
АвтоВАЗ в 2025 году представит кроссовер B-Plus Cross и другие новинки
В первом полугодии 2025 года АвтоВАЗ собирается начать производство Lada Iskra. Кроме того, на предстоящий год запланирован запуск серийного производства Niva Sport. А во втором квартале на рынок выйдет Vesta Sport. Об этом сообщает RG.ru.
По данным издания, помимо выпуска новинок, АвтоВАЗ займётся модернизацией действующих моделей. Так, в 2025 году Lada Vesta обзаведётся шестиступенчатой МКПП и климат-контролем. А на машинах семейства Niva начнут устанавливать двигатели объемом 1,8 литра.
«На Петербургском международном экономическом форуме состоится мировая премьера кроссовера B-Plus Cross, который появится на конвейере в первой половине 2026 года», — отметили в компании.
АвтоВАЗ / RG.ru