Автоэксперты озвучили среднюю стоимость новой машины в России

Несмотря на прогнозы экспертов и экономическую нестабильность, российский авторынок в ноябре 2024 года продемонстрировал неожиданную динамику. Согласно данным сервиса «Авто.ру Оценка», средняя стоимость новой машины увеличилась лишь на 1% по сравнению с октябрём и составила 3,7 миллиона рублей. Это значительно ниже ожиданий, учитывая рост утилизационного сбора, повышение ключевой ставки и ослабление рубля. Об этом сообщает kp.ru.

При этом ситуация на региональных рынках складывается неоднозначно. В некоторых регионах, таких как Владимирская и Курганская области, цены на новые автомобили даже снизились на 12%. В то же время, в Вологодской области наблюдался резкий рост цен — на 24%. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, цены выросли более умеренно: на 1,1% и 2,5% соответственно.

В премиальном сегменте, как и ожидалось, цены продолжают расти. Лидерами подорожания стали электромобиль Zeekr 001 и гибрид Seres M5, подорожавшие на 7,4% и 4,6% соответственно. Однако даже в этом сегменте темпы роста оказались ниже прогнозов. Андрей Ломанов, автоэксперт отмечает: «Во многом это связано с тем, что сами ценники очень сильно задрали ещё в конце 2022 года. Спрос тогда рухнул, склады затоварились, и дилеры остались у разбитого корыта».

Дилеры существенно повысили цены на автомобили, что, в свою очередь, привело к снижению спроса и перенасыщению рынка. Теперь, чтобы стимулировать продажи, им приходится корректировать стоимость.

Также усиление конкуренции вынуждает производителей предлагать более привлекательные условия покупки, такие как кредитные программы и скидки. Кроме того, покупатели стали более разборчивыми и выбирают доступные модели автомобилей.

Несмотря на текущую стабилизацию, эксперты прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цены на автомобили продолжат расти. Однако темпы роста будут зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию в стране, политику государства в отношении автомобильного рынка и глобальные тренды в автопроме.