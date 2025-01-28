Путин осмотрел салон новой Lada Iskra во время визита на «АвтоВАЗ» в Тольятти

Президенту РФ Владимиру Путину показали предсерийную модель автомобиля Lada Iskra во время визита на предприятие «АвтоВАЗ» в Тольятти. Life.ru публикует кадры «знакомства» главы государства с российской автоновинкой.

Владимир Путин познакомился с предсерийной моделью Lada Iskra. Видео © Life.ru

Президент подошёл к автомобилю, открыл дверцу и внимательно оглядел салон изнутри, после чего отправился дальше осматривать цех. Старт производства Lada Iskra запланирован автоконцерном на апрель 2025 года.