Путин осмотрел салон новой Lada Iskra во время визита на «АвтоВАЗ» в Тольятти
Президенту РФ Владимиру Путину показали предсерийную модель автомобиля Lada Iskra во время визита на предприятие «АвтоВАЗ» в Тольятти. Life.ru публикует кадры «знакомства» главы государства с российской автоновинкой.
Владимир Путин познакомился с предсерийной моделью Lada Iskra. Видео © Life.ru
Президент подошёл к автомобилю, открыл дверцу и внимательно оглядел салон изнутри, после чего отправился дальше осматривать цех. Старт производства Lada Iskra запланирован автоконцерном на апрель 2025 года.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с деловым визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Автоконцерн в Тольятти стал первым в программе поездки главы государства в регион. Также политик отправится на площадку производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара».
Life.ru