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Регион
28 января, 15:32
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Путин осмотрел салон новой Lada Iskra во время визита на «АвтоВАЗ» в Тольятти

Президенту РФ Владимиру Путину показали предсерийную модель автомобиля Lada Iskra во время визита на предприятие «АвтоВАЗ» в Тольятти. Life.ru публикует кадры «знакомства» главы государства с российской автоновинкой.

Владимир Путин познакомился с предсерийной моделью Lada Iskra. Видео © Life.ru

Президент подошёл к автомобилю, открыл дверцу и внимательно оглядел салон изнутри, после чего отправился дальше осматривать цех. Старт производства Lada Iskra запланирован автоконцерном на апрель 2025 года.

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Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с деловым визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Автоконцерн в Тольятти стал первым в программе поездки главы государства в регион. Также политик отправится на площадку производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара».

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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