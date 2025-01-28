Путин: Главы регионов должны подумать, как трудоустроить вернувшихся бойцов СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции, вернувшиеся с фронта, должны иметь возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять своё место в обществе. Он призвал руководителей регионов заранее продумать механизмы для организации этой поддержки.

Во время встречи с работниками «АвтоВАЗа», отвечая на вопрос о программе «Время героев», Путин отметил, что она представляет собой важный аспект внимания к людям, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради страны, и должна быть обширной и адаптивной.

«Люди возвращаются и будут возвращаться после проведения специальной военной операции, они должны трудоустраиваться и работать, причём работать достойно, с достойным уровнем заработной платы. И заранее во всех регионах РФ руководители регионов должны подумать, как строить эту работу», — сказал президент.