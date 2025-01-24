Песков заявил об эффективности программы «Время героев»
Песков: Работа с ветеранами спецоперации будет продолжаться
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что программа «Время героев» зарекомендовала себя как эффективная. Поэтому работа с ветеранами специальной военной операции (СВО) в том или ином виде будет обязательно продолжена.
По словам официального представителя Кремля, неизвестно, будет ли продолжена программа «Время героев». Пока не было принято никаких решений на этот счёт. Но работа с героями и ветеранами однозначно будет иметь продолжение.
«Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, в том или ином виде она будет обязательно продолжена», — заверил Песков.
Напомним, что с начала дополнительной регистрации участников отбора в программу «Время героев» пришло уже более 20 тысяч заявок. Общее их число составило почти 65 тысяч. Дополнительная регистрация будет открыта до 12:00 25 января. Желающим необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.
Life.ru