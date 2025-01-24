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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
24 января, 10:24

Песков заявил об эффективности программы «Время героев»

Песков: Работа с ветеранами спецоперации будет продолжаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что программа «Время героев» зарекомендовала себя как эффективная. Поэтому работа с ветеранами специальной военной операции (СВО) в том или ином виде будет обязательно продолжена.

По словам официального представителя Кремля, неизвестно, будет ли продолжена программа «Время героев». Пока не было принято никаких решений на этот счёт. Но работа с героями и ветеранами однозначно будет иметь продолжение.

«Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, в том или ином виде она будет обязательно продолжена», — заверил Песков.

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Напомним, что с начала дополнительной регистрации участников отбора в программу «Время героев» пришло уже более 20 тысяч заявок. Общее их число составило почти 65 тысяч. Дополнительная регистрация будет открыта до 12:00 25 января. Желающим необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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