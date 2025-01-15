Участник СВО Иосиф Слепцов назначен директором школы в Якутске

Боец СВО Иосиф Слепцов назначен новым директором МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №13» в Якутске. Об этом сообщило издание Sakha.Day.

Сообщается, что Слепцов участвовал в специальной военной операции и с апреля 2022 года по май 2024 года четырежды находился в зоне боевых действий. В ходе службы он получил боевое ранение и был удостоен государственной медали «За храбрость» II степени.

У Слепцова есть высшее юридическое образование, также он прошёл курсы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации в области управления образовательными учреждениями. В 2023 году боец окончил обучение в РАНХиГС по Президентской программе «Время Героев». Ранее он занимал руководящие должности в Управе Автодорожного и Гагаринского округов Якутска, а также в Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры. Перед назначением директором школы №13 Слепцов работал заместителем директора по безопасности в школе №39.