До окончания регистрации на дополнительный отбор «Время героев» осталось 10 дней
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До завершения дополнительной регистрации на участие в программе «Время героев» осталось всего десять дней. Набор закроется 25 января в 12:00 по московскому времени, и в этот же срок необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что процесс регистрации идет активно, организаторы получили уже более 17,5 тысяч заявок, а общее количество желающих присоединиться к программе, включая первый поток, превысило 61 тысячу человек. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора весной этого года, но не вошёл в число 83 участников. Порядок отбора можно узнать на сайте времягероев.рф.
Напомним, что на данный момент 18 участников первого потока программы были назначены на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев, а руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Некоторые участники программы также готовятся к переходу на новые рабочие места.