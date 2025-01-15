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15 января, 12:43

До окончания регистрации на дополнительный отбор «Время героев» осталось 10 дней

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

До завершения дополнительной регистрации на участие в программе «Время героев» осталось всего десять дней. Набор закроется 25 января в 12:00 по московскому времени, и в этот же срок необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что процесс регистрации идет активно, организаторы получили уже более 17,5 тысяч заявок, а общее количество желающих присоединиться к программе, включая первый поток, превысило 61 тысячу человек. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора весной этого года, но не вошёл в число 83 участников. Порядок отбора можно узнать на сайте времягероев.рф.

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Напомним, что на данный момент 18 участников первого потока программы были назначены на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев, а руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Некоторые участники программы также готовятся к переходу на новые рабочие места.

Марина Фещенко
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