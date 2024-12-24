Участник программы «Время Героев» Владислав Головин возглавил «Юнармию»
Владислав Головин со знаменем «Юнармии». Фото © Пресс-служба Движения Первых
Герой России, участник программы «Время Героев» Владислав Головин избран Начальником Главного штаба Движения «Юнармия». Такое решение было принято по итогам XI Всероссийского юнармейского слёта, который прошёл во вторник в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
В ходе слёта первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев вручил государственные награды и ведомственные знаки отличия руководителям «Юнармия». Знамённая группа юнармейцев торжественно вынесла знамя Движения, которое Никита Нагорный передал Владиславу Головину.
Обращаясь с напутствием к юнармейцам, глава движения рассказал, что с момента объявления Владимиром Путиным о начале программы «Время Героев», в жизни наступил новый волнительный этап.
«Раскрывая новое для себя направление гражданской службы, вспоминая свою общественную деятельность, я точно понимал, что моё призвание — патриотическое воспитание детей и молодежи. Сегодня это особенно важно, ведь наша молодежь — это наше будущее. Нам предстоит празднование 80-летия Великой Победы, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить в памяти поколений бессмертный подвиг наших предков», — отметил Головин.
Владислав Головин родился в Кирове и в 2020 году завершил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. С 2022 года он принимал участие в специальной военной операции под позывным «Струна», освобождая Мариуполь, где был ранен. В сентябре 2022 года Владиславу Головину было присвоено звание Героя Российской Федерации. В мае 2024 года он стал одним из 83 участников первого потока кадровой программы «Время героев», организованной Высшей школе государственной службы Президентской Академии по поручению Президента России Владимира Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.