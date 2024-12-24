Участник программы «Время Героев» Владислав Головин возглавил «Юнармию»

Герой России, участник программы «Время Героев» Владислав Головин избран Начальником Главного штаба Движения «Юнармия». Такое решение было принято по итогам XI Всероссийского юнармейского слёта, который прошёл во вторник в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В ходе слёта первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев вручил государственные награды и ведомственные знаки отличия руководителям «Юнармия». Знамённая группа юнармейцев торжественно вынесла знамя Движения, которое Никита Нагорный передал Владиславу Головину.

Обращаясь с напутствием к юнармейцам, глава движения рассказал, что с момента объявления Владимиром Путиным о начале программы «Время Героев», в жизни наступил новый волнительный этап.

«Раскрывая новое для себя направление гражданской службы, вспоминая свою общественную деятельность, я точно понимал, что моё призвание — патриотическое воспитание детей и молодежи. Сегодня это особенно важно, ведь наша молодежь — это наше будущее. Нам предстоит празднование 80-летия Великой Победы, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить в памяти поколений бессмертный подвиг наших предков», — отметил Головин.