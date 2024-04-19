Программу "Время героев" назвали отличным шансом развить управленческий потенциал
Герой России Головин: Поддержка Путина является большой честью для бойцов СВО
Герой России Владислав Головин. Обложка © времягероев.рф
Поддержка со стороны президента России Владимира Путина является большой честью для каждого бойца спецоперации (СВО). Таким мнением поделился Герой России, участник отбора на образовательную программу "Время героев" Владислав Головин.
"Создавая эту программу, нацеленную на участников и ветеранов СВО, наш президент оказал нам большую честь и доверие", — сказал Головин.
По его мнению, участие в президентской программе станет важным жизненным уроком для каждого российского военного. В частности, для самого Головина "Время героев", по его словам, даст больше знаний и жизненных примеров. В заключение он назвал программу отличным шансом развить в себе управленческий потенциал.
Напомним, Путин объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" в ходе февральского Послания Федеральному собранию. Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. К настоящему времени завершился приём заявок для участия в программе, их набралось более 44 тысяч. В апреле завершилось тестирование участников программы — результаты превзошли все ожидания.