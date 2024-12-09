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9 декабря, 10:15

«Разговор о важном» 9 декабря посвятили Дню Героев Отечества

В рамках цикла встреч «Разговоры о важном» в российских школах и колледжах прошёл урок, посвящённый Дню Героев Отечества. На занятии обсуждались подвиги и героизм людей различных возрастов и профессий, их мудрость и отвага, которые вдохновляют всех на воспитание волевых качеств и готовности прийти на помощь.

Видео © Telegram / Разговоры о важном

Почётным гостем мероприятия стал Герой России Владислав Головин, участник специальной военной операции. Он поделился своим опытом, когда после ранения командира и гибели его заместителя принял командование разведгруппой и передал важные сведения в штаб. Также он продолжал выносить раненых с поля боя, даже получив контузию, и отказался от госпитализации, вновь вернувшись в строй.

«Когда кто-то оказывает помощь другому, для того, кто её получил, этот человек становится героем. Главные герои — это родители. Они учат нас и своим примером прививают лучшие качества», — отметил Владислав Головин в своём выступлении.

Во время урока учителя обсудили с учениками темы самоотверженности и мужественности людей, которые любят свою Родину и трудятся ради её блага. Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами подчеркнули, что настоящего Героя отличают дисциплинированность, настойчивость, бесстрашие, умение работать в команде, стремление к обучению и совершенствованию, смекалка, находчивость, самоотверженность и любовь к семье и Родине.

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День Героев Отечества традиционно отмечается 9 декабря, а сам праздник появился в 2007 году. В то время его создавали как преемника старому празднику — Дню георгиевских кавалеров, который отмечали в Российской империи. В честь этого памятного дня Life.ru решил сделать подборку самых почётных наград Российской империи, СССР и России.

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Telegram / Разговоры о важном

Марина Фещенко
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