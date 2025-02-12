Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в первые дни вооружённого конфликта на него якобы совершались покушения. При этом он утверждает, что погибло несколько человек.

«Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди в Офисе президента. Были люди наши, которые защищали, была высадка десанта», — сказал Зеленский в интервью The Guardian.

Он добавил, что не стал подписывать мирный договор, так как считал бы это «предательством национальных интересов Украины». По словам Зеленского, разные люди «давили на него» и призывали уехать из страны. В январе 2023 года газета Independent заявляла, что Зеленский якобы пережил 12 покушений.