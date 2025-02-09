«Я имею право знать»: Трамп потребовал данные всех киллеров, которые пытались его убить
Трамп запросил у Секретной службы подробности всех покушений на свою жизнь
Президент США Дональд Трамп дал указание Секретной службе собрать и предоставить ему всю информацию о лицах, совершивших покушения на него. О требовании президента к федеральному агентству сообщает The New York Post.
«Мне интересно знать о двух убийцах… Почему у одного из них было шесть мобильных телефонов, а у другого — иностранные приложения? Я имею право это знать», — отметил он в интервью.
Напомним, что первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Пуля, выпущенная террористом, прошла в считанных миллиметрах от головы кандидата. Во второй раз, 15 сентября, политика хотел застрелить проукраинский фанатик, который активно поддерживал ВСУ и занимался вербовкой наёмников. О том, как предотвратили третье покушение на кандидата от Республиканской партии, сообщил шериф округа Риверсайд Чад Бьянко 13 октября.
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