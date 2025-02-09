«Я имею право знать»: Трамп потребовал данные всех киллеров, которые пытались его убить

Президент США Дональд Трамп дал указание Секретной службе собрать и предоставить ему всю информацию о лицах, совершивших покушения на него. О требовании президента к федеральному агентству сообщает The New York Post.

«Мне интересно знать о двух убийцах… Почему у одного из них было шесть мобильных телефонов, а у другого — иностранные приложения? Я имею право это знать», — отметил он в интервью.