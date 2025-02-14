Зеленский заявил, что готов встретиться только с одним россиянином
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что сам законодательно запретил с ним переговоры. При этом с другими представителями РФ он общаться не собирается.
«Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином — Путиным», — сказал Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Он поставил ещё одно условие: по его задумке, встреча произойдёт только после того, как у Киева «будет совместный план с Трампом и ЕС».
А ранее Зеленский обиделся на Трампа из-за решения республиканца первым делом связаться с Путиным. Напомним, что контакт президентов США и России состоялся 12 февраля. Они обсуждали в том числе тему Украины, а также договорились нанести взаимные государственные визиты.
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