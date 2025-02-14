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Регион
14 февраля, 15:43

Зеленский заявил, что готов встретиться только с одним россиянином

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что сам законодательно запретил с ним переговоры. При этом с другими представителями РФ он общаться не собирается.

«Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином Путиным», — сказал Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Он поставил ещё одно условие: по его задумке, встреча произойдёт только после того, как у Киева «будет совместный план с Трампом и ЕС».

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А ранее Зеленский обиделся на Трампа из-за решения республиканца первым делом связаться с Путиным. Напомним, что контакт президентов США и России состоялся 12 февраля. Они обсуждали в том числе тему Украины, а также договорились нанести взаимные государственные визиты.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Review News

Александра Вишнякова
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