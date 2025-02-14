Зеленский заявил, что готов встретиться только с одним россиянином

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что сам законодательно запретил с ним переговоры. При этом с другими представителями РФ он общаться не собирается.

«Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином — Путиным», — сказал Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.