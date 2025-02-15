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Регион
15 февраля, 12:10

Зеленский признал потерю 4 тыс. квадратных километров земли и моментально нашёл виноватых

Зеленский признал потерю Украиной 4 тыс. квадратных километров земли в 2024 году

Украина в 2024 году утратила около 4 тыс. квадратных километров контролируемой территории. Одной из причин такого поворота событий стала неповоротливость США в вопросе предоставления Киеву оружия. Об этом заявил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это (медлительность Белого дома. — Прим. Life.ru) одна из причин, по которой мы потеряли 4 тыс. кв. км», — уверен украинский политик.

«Can I speak Ukrainian?» Зеленскому запретили говорить на мове на конференции в Мюнхене
«Can I speak Ukrainian?» Зеленскому запретили говорить на мове на конференции в Мюнхене

61-ю Мюнхенскую конференцию уже назвали панихидой по умершему коллективному Западу, а все тезисы оттуда напоминают слова скорби по погибшему. Раньше на этом мероприятии западные политики соревновались, кто из них больше денег дал Украине, а теперь Владимиру Зеленскому запрещают там даже на украинском изъясняться. Сам он говорил, что если его союзники не найдут способ приструнить РФ, то им нужно готовиться к началу большой войны. Там же глава киевского режима признался, что боится оставить в истории след политика, из-за которого Украина потеряла территории.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
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