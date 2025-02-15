Зеленский признал потерю 4 тыс. квадратных километров земли и моментально нашёл виноватых

Украина в 2024 году утратила около 4 тыс. квадратных километров контролируемой территории. Одной из причин такого поворота событий стала неповоротливость США в вопросе предоставления Киеву оружия. Об этом заявил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.