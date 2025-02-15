Зеленский признал потерю 4 тыс. квадратных километров земли и моментально нашёл виноватых
Зеленский признал потерю Украиной 4 тыс. квадратных километров земли в 2024 году
Украина в 2024 году утратила около 4 тыс. квадратных километров контролируемой территории. Одной из причин такого поворота событий стала неповоротливость США в вопросе предоставления Киеву оружия. Об этом заявил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Это (медлительность Белого дома. — Прим. Life.ru) одна из причин, по которой мы потеряли 4 тыс. кв. км», — уверен украинский политик.
61-ю Мюнхенскую конференцию уже назвали панихидой по умершему коллективному Западу, а все тезисы оттуда напоминают слова скорби по погибшему. Раньше на этом мероприятии западные политики соревновались, кто из них больше денег дал Украине, а теперь Владимиру Зеленскому запрещают там даже на украинском изъясняться. Сам он говорил, что если его союзники не найдут способ приструнить РФ, то им нужно готовиться к началу большой войны. Там же глава киевского режима признался, что боится оставить в истории след политика, из-за которого Украина потеряла территории.
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