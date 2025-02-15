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15 февраля, 11:19

«Can I speak Ukrainian?» Зеленскому запретили говорить на мове на конференции в Мюнхене

Зеленскому запретили говорить на украинском на Мюнхенской конференции

Владимиру Зеленскому не дали говорить на украинском языке во время Мюнхенской конференции, которая проходит в Германии с 14 по 16 февраля. Политик попытался перейти на родную речь вместо английского, но ему запретили.

Зеленскому запретили говорить на украинском. Видео © YouTube / Офис президента Украины

«Могу я начать говорить на украинском?» — спросил по-английски Зеленский, на что получил короткий ответ от модератора конференции: «Нет».

Глава киевского режима попытался сгладить неловкий момент, натужно посмеявшись и выставив ситуацию в шуточном свете. Однако пользователи в комментариях раскритиковали его, заметив неподдельный страх Зеленского перед западным миром и попытки угодить своим «партнёрам».

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Напомним, во время Мюнхенской конференции Владимир Зеленский уже заявил, что корнем всех проблем является РФ, и Западу придётся либо усмирить её с помощью давления, либо готовиться к большой войне. В Совфеде уже заметили, что конференция полностью себя дискредитировала и доказывает смерть коллективного Запада.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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