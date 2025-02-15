«Can I speak Ukrainian?» Зеленскому запретили говорить на мове на конференции в Мюнхене

Владимиру Зеленскому не дали говорить на украинском языке во время Мюнхенской конференции, которая проходит в Германии с 14 по 16 февраля. Политик попытался перейти на родную речь вместо английского, но ему запретили.

Зеленскому запретили говорить на украинском. Видео © YouTube / Офис президента Украины

«Могу я начать говорить на украинском?» — спросил по-английски Зеленский, на что получил короткий ответ от модератора конференции: «Нет».