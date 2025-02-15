Трамп назвал выступление Вэнса на Мюнхенской конференции блестящим

Президент США Дональд Трамп назвал выступление вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности «блестящим».

Вэнс в своей речи раскритиковал европейских лидеров за ограничение свободы слова и неспособность контролировать миграцию. Трамп полностью поддержал его позицию, заявив, что европейцам не стоит раздражаться из-за правды.

«Он произнёс очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы. Я думаю, его речь была очень хорошо принята», — заявил глава Белого дома журналистам.