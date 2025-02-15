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15 февраля, 03:31

Трамп назвал выступление Вэнса на Мюнхенской конференции блестящим

Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / JD Vance

Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / JD Vance

Президент США Дональд Трамп назвал выступление вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности «блестящим».

Вэнс в своей речи раскритиковал европейских лидеров за ограничение свободы слова и неспособность контролировать миграцию. Трамп полностью поддержал его позицию, заявив, что европейцам не стоит раздражаться из-за правды.

«Он произнёс очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы. Я думаю, его речь была очень хорошо принята», — заявил глава Белого дома журналистам.

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Ранее сообщалось, что США не одобрили правки, которые Украина внесла в соглашение о редкоземельных металлах. Это стало причиной переноса встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции.

Артём Гапоненко
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