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15 февраля, 00:54

NV сообщило о заминке в договоре Украины и США по редкоземельным металлам

Соединённые Штаты не одобрили правки, которые Украина внесла в соглашение о редкоземельных металлах. Как сообщает издание NV, это стало причиной переноса встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Киев доработал проект соглашения и передал его американской стороне, но США попросили время до 18:00 мск для изучения. Официального подтверждения пока нет, но инсайдеры уверены: именно из-за этого встречу перенесли.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обязана обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку «в какой-то момент может оказаться под контролем России». В качестве условия он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов, Зеленский изначально согласился на условия главы Белого дома.

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Артём Гапоненко
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