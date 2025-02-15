NV сообщило о заминке в договоре Украины и США по редкоземельным металлам

Соединённые Штаты не одобрили правки, которые Украина внесла в соглашение о редкоземельных металлах. Как сообщает издание NV, это стало причиной переноса встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Киев доработал проект соглашения и передал его американской стороне, но США попросили время до 18:00 мск для изучения. Официального подтверждения пока нет, но инсайдеры уверены: именно из-за этого встречу перенесли.