Вице-президент США опроверг свои слова об отправке американских солдат на Украину

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс опроверг информацию, опубликованную в The Wall Street Journal (WSJ), о возможной отправке американских военных на Украину. По словам Вэнса, интервью с ним было неверно интерпретировано. В социальной сети Х он уточнил, что вопрос о размещении войск не стоит на повестке дня.

Вэнс отметил, что обсуждение возможности отправки американских войск на Украину является абсурдным. Он подчеркнул, что военные США не должны находиться в зонах конфликтов, если это не в национальных интересах и безопасности Штатов.

«Это война только между Россией и Украиной», — добавил он.