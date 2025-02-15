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Регион
15 февраля, 01:48

Вице-президент США опроверг свои слова об отправке американских солдат на Украину

Вэнс опроверг свои слова в интервью WSJ об отправке военных США на Украину

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс опроверг информацию, опубликованную в The Wall Street Journal (WSJ), о возможной отправке американских военных на Украину. По словам Вэнса, интервью с ним было неверно интерпретировано. В социальной сети Х он уточнил, что вопрос о размещении войск не стоит на повестке дня.

Вэнс отметил, что обсуждение возможности отправки американских войск на Украину является абсурдным. Он подчеркнул, что военные США не должны находиться в зонах конфликтов, если это не в национальных интересах и безопасности Штатов.

Представитель Вэнса открестился от его угроз в адрес России
Представитель Вэнса открестился от его угроз в адрес России

«Это война только между Россией и Украиной», — добавил он.

Ранее во время выступления на Мюнхенской конференции Вэнс жёстко раскритиковал европейские страны. Он указал, что наиболее серьёзной угрозой для США является не Россия и Китай, а отклонение Европы от её основополагающих ценностей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Phil Mistry

Лия Мурадьян
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