Вэнс выступил на Мюнхенской конференции с жёсткой критикой Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции жёстко раскритиковал Европу. По его словам, Америку больше всего беспокоит не угроза Европе со стороны Россия и Китая, а отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей.

Вэнс подчеркнул, что главное, с чем должна бороться Европа — это цензура, а не политические оппоненты и СМИ.

«Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас», — отметил он.



Политик также уличил европейскую демократию в слабости, если её можно разрушить «через рекламу за 100 тысяч долларов от иностранного государства».