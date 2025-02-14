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14 февраля, 15:12

Вэнс выступил на Мюнхенской конференции с жёсткой критикой Европы

Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожают не Россия и Китай

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции жёстко раскритиковал Европу. По его словам, Америку больше всего беспокоит не угроза Европе со стороны Россия и Китая, а отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей.

Вэнс подчеркнул, что главное, с чем должна бороться Европа — это цензура, а не политические оппоненты и СМИ.

«Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас», — отметил он.

Политик также уличил европейскую демократию в слабости, если её можно разрушить «через рекламу за 100 тысяч долларов от иностранного государства».

Представитель Вэнса открестился от его угроз в адрес России
Представитель Вэнса открестился от его угроз в адрес России

А ранее Джеймс Дэвид Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что готов приехать в РФ для переговоров по Украине. Он выразил надежду, что сторонам удастся прийти к разумному варианту урегулирования конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Александра Вишнякова
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