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Регион
14 февраля, 14:01

Вице-президент США Вэнс заявил, что готов приехать в Россию для переговоров

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что готов приехать в РФ для переговоров по Украине.

«Мы можем прийти к разумному варианту урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — также отметил он.

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А ранее вице-президент США предупредил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может «шокировать многих». По его словам, если Москва не согласится на мирную сделку с Киевом, Вашингтон будет вынужден принять меры.

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Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Александра Вишнякова
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