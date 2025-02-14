Вице-президент США Вэнс заявил, что готов приехать в Россию для переговоров

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что готов приехать в РФ для переговоров по Украине.

«Мы можем прийти к разумному варианту урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — также отметил он.

А ранее вице-президент США предупредил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может «шокировать многих». По его словам, если Москва не согласится на мирную сделку с Киевом, Вашингтон будет вынужден принять меры.