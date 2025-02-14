США в последний момент перенесли встречу Зеленского и Вэнса

Встреча Владимира Зеленского и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Мюнхене откладывается из-за того, что США нуждаются во времени для доработки проекта соглашения по полезным ископаемым. Об этом сообщают украинские СМИ, в частности «Страна.ua», ссылаясь на источники.

Сегодня Украина передала американской стороне документ с собственными поправками, и Вашингтон запросил время до 17:00 для его доработки. Судя по всему, решение о переносе было принято в последний момент, так как журналистов уже начали допускать на место встречи.