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14 февраля, 09:31

США в последний момент перенесли встречу Зеленского и Вэнса

Встреча Владимира Зеленского и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Мюнхене откладывается из-за того, что США нуждаются во времени для доработки проекта соглашения по полезным ископаемым. Об этом сообщают украинские СМИ, в частности «Страна.ua», ссылаясь на источники.

Сегодня Украина передала американской стороне документ с собственными поправками, и Вашингтон запросил время до 17:00 для его доработки. Судя по всему, решение о переносе было принято в последний момент, так как журналистов уже начали допускать на место встречи.

Вице-президент США Вэнс не исключил ввода американских войск на Украину
Вице-президент США Вэнс не исключил ввода американских войск на Украину

Ранее Вэнс предупредил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может «шокировать многих». По его словам, если Москва не согласится на мирную сделку с Киевом, Вашингтон будет вынужден принять меры.

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ТАСС / ЕРА, Zuma

Марина Фещенко
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