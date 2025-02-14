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Регион
14 февраля, 05:13

Вице-президент США Вэнс не исключил ввода американских войск на Украину

Власти США допускают отправку американских войск на Украину и введение новых санкций против России в качестве рычагов воздействия на Москву. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, вариант использования «экономических и, конечно же, военных» рычагов воздействия на РФ «остаётся на рассмотрении» Белого дома. Вашингтон может к ним прибегнуть в случае отказа России от мирного урегулирования конфликта на Украине. Также, как заметил Вэнс, пока о гарантиях безопасности для Киева говорить слишком рано, этот вопрос ещё будет обсуждаться на переговорах.

«Существуют различные формулировки, конфигурации, но нам важно, чтобы Украина обладала суверенной независимостью», — американский вице-президент.

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Тем временем президент США Дональд Трамп утверждает, что его первая встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По данным Кремля, главы государств обсудили этот вариант в ходе телефонных переговоров.

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Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Андрей Бражников
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