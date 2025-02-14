Вице-президент США Вэнс не исключил ввода американских войск на Украину

Власти США допускают отправку американских войск на Украину и введение новых санкций против России в качестве рычагов воздействия на Москву. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, вариант использования «экономических и, конечно же, военных» рычагов воздействия на РФ «остаётся на рассмотрении» Белого дома. Вашингтон может к ним прибегнуть в случае отказа России от мирного урегулирования конфликта на Украине. Также, как заметил Вэнс, пока о гарантиях безопасности для Киева говорить слишком рано, этот вопрос ещё будет обсуждаться на переговорах.