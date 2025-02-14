Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 03:58

Макрон согласился взять ответственность за Украину по требованию Трампа

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские страны к переосмыслению своего положения на мировой арене в ответ на позицию новых властей США по Украине. Об этом политик заявил в интервью Financial Times.

«Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что подобная позиция Вашингтона не стала сюрпризом. В то же время он сравнил приход Дональда Трампа к власти с электрошоком, который встряхнул Европу снаружи и изнутри. И первой реакцией на это должен стать рост оборонных бюджетов и экономических показателей ЕС, заключил политик.

Почему Украина оказалась для Европы казино, из которого можно выйти только голым
Почему Украина оказалась для Европы казино, из которого можно выйти только голым

Ранее на заявления хозяина Овального кабинета отреагировал и канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал ввести в ФРГ режим чрезвычайного положения.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • США
  • ЕС
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar