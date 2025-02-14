Макрон согласился взять ответственность за Украину по требованию Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские страны к переосмыслению своего положения на мировой арене в ответ на позицию новых властей США по Украине. Об этом политик заявил в интервью Financial Times.

«Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что подобная позиция Вашингтона не стала сюрпризом. В то же время он сравнил приход Дональда Трампа к власти с электрошоком, который встряхнул Европу снаружи и изнутри. И первой реакцией на это должен стать рост оборонных бюджетов и экономических показателей ЕС, заключил политик.