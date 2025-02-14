Почему Украина оказалась для Европы казино, из которого можно выйти только голым Политолог, директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему страны Европы требуют место за столом переговоров по Украине и почему они так боятся потерять Незалежную. 13 февраля, 21:11 Европа боится потерять Украину. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия считают, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

«Мы с нетерпением ждём возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твёрдые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине — необходимое условие прочной трансатлантической безопасности».

Ранее издание Politico писало о том, что страны Европы стремятся попасть за стол переговоров по решению конфликта Москвы и Киева и готовы ради этого менять свою позицию: Европа склоняется от обещаний непоколебимой поддержки к усилиям по давлению на Киев для возобновления переговоров.

«Как [европейцы] позиционируют себя… быть за столом, а не в меню. Вот и весь спор», — рассказал бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

Но что они так засуетились? Что же это за интересы, которые Путин и Трамп ущемили бы, решив всё, не привлекая Европу к диалогу?

В первую очередь речь идёт о коммерческих интересах. Трамп свою позицию высказал достаточно чётко: расходы на решение украинского вопроса должна взять на себя Европа. Его дело —заключить мир, а дальше — сами с усами.

Опять расходы? Но ведь Европа уже вложила в Украину 134 миллиарда евро, что составило 10% семилетнего бюджета сообщества, как следует из отчёта на сайте Евросовета.

Этого мало? Да, и предстоит потратить ещё больше, если хотите компенсировать потери.

Ситуацию можно сравнить с походом в казино. Сначала вы выигрываете (новичкам всегда везёт — это закон), вкладываете ещё и ещё, наивно полагая, что так будет всегда. Но в какой-то момент начинаете проигрывать. И если сначала вы играете, чтобы выиграть, то потом — чтобы вернуть хотя бы часть проигранного. Итог всегда один — вы выходите из казино в одних трусах или вовсе без них. Иезуитская логика процесса в том, что вы изначально знаете, чем это всё кончится, но… это затягивает, как трясина.

Сравнение с трясиной тоже весьма красноречиво. Попав в неё, вы отчаянно пытаетесь выбраться, но каждое ваше движение приводит к большему погружению. А не двигаться вы не можете, ведь вам нужно хотя бы дышать, не говоря уже о панике, которая заставляет бессмысленно барахтаться.

ЕС хочет тоже участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / volulor

Европа очень боится потерять Украину потому, что вложила в неё слишком многое. И она готова ради того, чтобы компенсировать хоть что-то, продолжать вкладывать.

Наглядным примером такого поведения служит ситуация с полезными ископаемыми.

Трамп тут заявил, что на грядущих переговорах с Киевом поднимет вопрос об украинских редкоземельных металлах, которые он хочет получить в качестве компенсации за оказанную США финансовую и военную поддержку. По его словам, речь идёт о сумме в 500 миллиардов.

Интересно, что глава киевского режима вовсе и не возражает, как раз наоборот. По его словам, он готов был сдавать США данные по полезным ископаемым на Украине в обмен на помощь ещё в сентябре прошлого года.

«Мы готовы делиться этой информацией (о полезных ископаемых. — Прим. ред.) с нашими партнёрами начиная с сентября, когда я был в Нью-Йорке, когда разговаривал с Трампом... Мы говорили с представителями Минэкономики, Минэнергетики, Минэкологии о нашем видении инвестиций и того, что могут получить наши стратегические партнёры», — заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian.

Он, кстати, не врёт. Ещё прошлой осенью The New York Times сообщала, что Киев дважды откладывал заключение соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Байдена, чтобы в итоге «подарить эту сделку Трампу», добившись расположения будущего президента и продлив финансирование Украины со стороны США, несмотря на скепсис по этому поводу в окружении республиканца.

Логика проста: Трамп — бизнесмен, он не откажется от столь щедрой сделки. Тем более одним из его главных советников является миллиардер Илон Маск, ведущий мировой производитель электромобилей, а на Украине находится около 500 тысяч тонн запасов лития, очень нужного для данного производства, это одно из крупнейших месторождений в Европе.

Проблема в том, что литий этот уже не принадлежит Украине. В конце прошлого года развернулась битва за село Шевченко под Красноармейском, возле которого и находятся крупнейшие залежи. Битва была кровавой, Украина потеряла огромное количество солдат. Казалось бы, зачем? Какой смысл класть жизни за то, что всё равно не удастся удержать, пусть даже там земля и набита литием, а заодно нефтью, газом, золотом и бриллиантами?

Зеленский протолкнул земельную реформу, которая позволила иностранцам скупать землю на Украине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Поддержание мифа об очередной «фортеци»? Ок, и это тоже. Но тут всё куда интересней.

Дело в том, что год назад киевский режим умудрился продать шевченковские литиевые месторождения и владеющую лицензиями на добычу фирму «Европейский литий Украина» британо-австралийской компании European Lithium Limited.

Теперь, когда залежи достались России, возмущённые покупатели наверняка потребовали отчёта от Зеленского, на что тот, скорее всего, им ответил примерно так: «мы сделали всё, что могли, наши хлопцы дрались, как львы, — глядите, сколько наших погибло!» А дальше он поклянётся вернуть всё назад, но для этого, дорогие партнёры, нужно ещё денег и оружия.

И он их получит, ведь партнёры, как в казино, готовы делать новые ставки, чтобы окупить предыдущие, проигравшийся бизнес будет давить на свои власти, чтобы те продолжали поддержку Украины.

Зеленскому тут надо отдать должное: он не только умудряется продавать то, что ему уже не принадлежит, но и пытается делать это по нескольку раз.

А ведь речь не только о металлах. Именно Зеленский, напомню, протолкнул «земельную реформу», которая позволила иностранцам скупать землю, несмотря на колоссальное сопротивление общества. Помимо миллиардов евро прямой поддержки европейцы вложили огромное количество денег в недра, землю, предприятия. Что-то, конечно, удастся вернуть, что-то нет. Но подобно проигрывающему (и осознающему это) игроману, они готовы вкладывать снова и снова.

В выигрыше (помимо мелкого барыги Зеленского) оказываются США, ведь украинский конфликт нужен им не столько как рычаг давления на Россию, сколько как способ ослабить Европу. Многие эксперты считают, что это и было одной из главных целей, ведь экономическое развитие ЕС до 2014 года шло стремительными темпами, опережая США, что могло привести к утрате Вашингтоном политического контроля над Старым Светом. Именно поэтому американцы заинтересованы в том, чтобы конфликт между Россией и Европой продолжался как можно дольше, чтобы стороны изматывали друг друга. В идеальном варианте — полностью за свой счёт, именно потому Трамп и пытается переложить бремя ответственности за Украину на Евросоюз.

Украинский конфликт нужен США, чтобы ослабить Европу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava

И Европа не может сдать назад не только по экономическим, но и по политическим причинам. Сдать назад — значит признать свою неправоту, а заодно и миллиарды денег, выброшенных в трубу. Это Трамп может позволить себе просто взять и перечеркнуть всё, что делали его предшественники, переведя на них все «стрелки». Годами придерживающаяся одного и того же курса евробюрократия вынуждена идти до конца, чтобы удержать власть и не допустить победы евроскептиков уже не в одной-двух странах, а по всему ЕС.

На днях аналитический центр «Европейский совет по международным отношениям» провёл опрос относительного будущего Евросоюза и выявил шокирующие цифры: более трети (37%) европейцев считают вероятным распад ЕС в ближайшие 20 лет.

Тут, конечно, дело не только в усталости от Украины, хотя это серьёзный негативный фактор для европейцев. Тут и усиливающийся миграционный кризис, и навязывание чуждых «ценностей», и нежелание дальше терпеть диктат Брюсселя и Вашингтона.

Проблема в том, что Евросоюз, искусственно слепленный в своё время из зачастую чужеродных друг другу элементов, начинает терять свою основу, скрепляющий его фундамент цемент потёк, а кирпичи начинают крошиться.

А знаете, что самое смешное? То, что руководство ЕС не может предложить нового объединяющего фундамента, кроме … противостояния с Россией и поддержки Украины.

Казино как оно есть. Заходя в него, ты знаешь, что выйдешь оттуда без штанов, если вообще выйдешь (могут пристукнуть за долги), но…

Авторы Дмитрий Родионов