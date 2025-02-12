Ультиматум Трампа – Келлога. Что на Мюнхенской конференции попытаются предъявить России Политолог Дмитрий Родионов — о том, каким на самом деле может оказаться «мирный план‎» западного междусобойчика на Мюнхенской конференции и почему накануне замечена аномальная активность авиации США и других стран НАТО. 11 февраля, 21:27 Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить под эгидой США. Обложка © ТАСС / АР / Markus Schreiber

Ожидать завершения вооружённого конфликта на Украине в скором времени не стоит, заявил спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Андрей Юсов. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Украину ожидает ряд важных событий, которые, по его словам, смогут принести для государства «хорошие новости‎».

Никак не пояснив свои слова, он призвал следить за Мюнхенской конференцией по безопасности и другими международными встречами.

Мюнхенская конференция в этом году состоится 14–16 февраля. Напомню, это старейший и авторитетнейший в мире тематический форум, который проводится с 1963 года.

Что такое Мюнхенская конференция?

Россия в ней пятый год подряд не участвует, что превратило МКБ в «междусобойчик» НАТО, на котором по определению не может звучать альтернативное мнение. А ведь 18 лет назад именно здесь прозвучала знаменитая «мюнхенская речь» российского президента Владимира Путина, в которой тот впервые дал понять, что у России есть своя точка зрения на ряд событий, происходящих в мире, и свои пожелания для дальнейшего взаимодействия с Западом.

Запад эта речь тогда привела в замешательство и ужас. А наиболее упоротые русофобы даже благодарили Путина за то, что его слова помогли вновь сплотить потерявший ориентиры после окончания холодной войны Коллективный Запад на почве противостояния с Россией. Уже через год случилось 08.08.08. в Грузии, а ещё через пять лет — переворот на Украине, последствия которого мы переживаем до сих пор, и которые, очевидно, будут влиять на всех нас ещё долго.

А ещё через восемь лет глава киевского режима Владимир Зеленский в том же Мюнхене пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Это стало последней каплей — и через всего пять дней началась СВО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / dpa / Tobias Hase

В этом году Мюнхенская конференция особенная. После четырёхлетнего перерыва в Вашингтоне вновь воцарился Дональд Tpaмп, а это означает если не разворот, то как минимум ревизию американской внешней политики, ведь Tpaмп известен как человек, не желающий, чтобы Америка оплачивала в одиночку содержание той мировой системы, которую сама же и создала под себя, противник «геополитических авантюр» своих предшественников.

«Мирный план» Tpaмпa

Сегодня главной такой авантюрой является украинский конфликт — и Tpaмп, и его команда с самого начала критиковали безудержную поддержку Киева предыдущей администрацией, во многом построив свою избирательную кампанию на обещании прекратить выбрасывать деньги американских налогоплательщиков в украинскую «чёрную дыру», обещая решить конфликт в самые невероятные сроки.

Начиная с лета прошлого года в СМИ регулярно звучит словосочетание «мирный план Tpaмпа по Украине», впрочем, сам Tpaмп никогда не раскрывал его сути и даже своими противоречивыми заявлениями заставлял сомневаться в самом факте его наличия.

Детали этого «плана» давно стали секретом Полишинеля и обсуждаются всеми кому не лень — как на основе публикаций СМИ, так и на основе заявлений отдельных представителей команды нового президента США.

Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Судить о намерениях американского лидера можно также на основании появившегося ещё в прошлом году «плана Кита Келлога», отставного генерала, которого Трамп, одержав победу на выборах, сделал своим спецпредставителем по Украине.

Скорее кнут, чем пряник

В основе плана — стимулы и способы давления как на Киев, так и на Москву. Впрочем, при ближайшем рассмотрении видно, что давить Келлог панирует в большей степени на Москву, чем на Киев.

На Киев особо и давить-то не надо. США достаточно прекратить финансирование — и режим Зеленского быстро встанет перед выбором: военное поражение со всеми вытекающими или принятие всех требований Вашингтона. Для Зеленского неприемлемым считается отказ от территорий и (возможно, в меньшей степени) от НАТО и каких-то иных суррогатных «гарантий безопасности», однако Киев не обладает политической субъектностью для чего-то большего, чем просто говорить об этом.

Россия — совсем иное дело. Добиться уступок от России гораздо сложнее, если вообще возможно. А уступок, судя по всему, наши бывшие «партнёры» хотят очень много.

В обмен на прекращение политической изоляции России — установка дипломатического контакта с Москвой, отказ от демонизации президента РФ и отсрочка вопроса членства Украины в НАТО на длительный период (разумеется, никаких гарантий тут просто быть не может, один раз уже поверили). Они хотят, по сути, нашего отказа от выполнения основных целей СВО и от части новых территорий, занятых сегодня ВСУ. Пикантность момента в том, что американцы хотят заморозки боевых действий по существующей ЛБС, что означает, что и часть «старых» территорий в Курской области окажется отрезанной от России.

Россия выполнит задачи СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

В принципе, уже этого достаточно, дальше говорить не о чем. Россия территориями не торгует. Это уже не говоря о том, что денацификация и демилитаризация подразумевают долговременное, если не окончательное, устранение угрозы со стороны государства Украины, превращённого Западом в «анти-Россию», самим смыслом существования которого является вечная война с Москвой. Иными словами, то, что предлагается России новыми хозяевами США, — это «Минск-3», задачей которого является получение времени, необходимого для будущего военного реванша.

Согласитесь, глупо было бы принимать подобные предложения в условиях, когда Россия наступает. Это как если бы нам предложили перемирие с Гитлером в начале 1944-го, когда мы уверенно шли к переносу войны на территорию противника, освобождая родную землю. Абсурд же.

Однако у Tpaмпа, похоже, верят, что смогут навязать нам свой мир не пряником, так кнутом, причём кнута, как по классике, больше — новые санкции. В частности, у Келлога говорится о необходимости в случае отказа Москвы принять условия наложить пошлины на российские энергоносители и направлять вырученные средства на восстановление Украины.

А на прошлой неделе Келлог заявил, что Вашингтон считает недостаточными санкции против РФ и рассматривает возможность усиления ограничений против российского энергетического сектора. Экономическое давление США на Россию, по его словам, оказалось «недостаточно болезненным» — и пока воздействие санкций по десятибалльной шкале оценивается «на троечку». Он также подчеркнул, что возможное ужесточение санкций в отношении энергетического сектора России открывает администрации США широкий простор для действий.

Кстати, совпадение ли это, что через пару дней после этих слов стало известно, что страны Балтийского региона разрабатывают комплекс мер, которые позволят им задерживать танкеры, принадлежащие якобы российскому «теневому флоту»? Шлют уже далеко не тонкие намёки?

Помощь США Украине усилится?

В том же интервью Келлог раскритиковал администрацию Байдена, дескать та «не вела войну и не помогала Украине так хорошо, как должна была, <...> предоставляя необходимое вооружение или стратегию в нужное время». Он добавил, что Киеву необходимо продолжать военное давление на Россию в преддверии переговоров.

Представлять США на Мюнхенской конференции будет Кит Келлог. Фото © ТАСС / ZUMA

Именно Келлог будет представлять США в Мюнхене. Западные СМИ пишут, что он там будет обсуждать план Трампа (или свой) с союзниками по НАТО, чтобы те не обиделись, что Вашингтон всё без них решил. И план этот будет больше напоминать список ультиматумов.

Вот ещё интересный сигнал. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», в Польше в течение последней недели была замечена аномальная активность авиации США и других стран НАТО.

«Судя по всему, американское оружие, которое требуется ВСУ здесь и сейчас, снова прибывает в Польшу с авиабаз Чарльстон (Южная Каролина), Довер (Делавэр), а также с Аляски — как американскими бортами, так и на самолётах ВВС Канады», — пишет канал.

Это, очевидно, чтобы Москва лучше думала?

Лично я, в принципе, с самого начала не сомневался, что договориться с ними не получится. Уверен, предстоящее мероприятие в очередной раз подтвердит мою правоту.

Авторы Дмитрий Родионов