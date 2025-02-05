Тарифные войны Донни: ковбои не знают пощады Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, какую стратегию и тактику выбрали США и Китай в разразившейся торговой войне и кто в ней уже выигрывает. 4 февраля, 21:27 США и Китай начали тарифную войну. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amagnawa1092

Поскольку планета с подачи Дональда Трампа вошла в период тарифных войн, то стоит проанализировать тактику и подход разных стран к введению этих самых тарифов и пошлин.

США при Трампе используют тарифы не как инструмент протекционизма или торговых войн, а как дубинку для шантажа других стран. Поэтому не заморачиваются с продумыванием подхода и одним росчерком пера Донни вводят тарифы сразу на всё. Включая те товары, которые США очень нужны, альтернативных источников которых нет и подорожание которых приведёт к росту себестоимости американской продукции и дополнительной инфляции.

25% против Мексики, 25% против Канады и только 10% против Китая. Бей своих, чтобы чужие боялись!

При этом тарифы против Мексики в результате телефонных переговоров отложены на месяц, а Канада ввела встречные тарифы на товары из США (и отдельные провинции Канады соревнуются, кто из них введёт больше ограничений на торговлю со Штатами). То есть результат на сегодняшний день не достигнут.

Китай, в отличие от США, действует продуманно. И тарифы вводит не председатель Си, а Министерство торговли КНР. Которое прекрасно представляет, в каких товарах больше всего нуждаются США, что им выгоднее всего продавать и где точечное воздействие будет наиболее болезненным.

1. Китай вводит пошлину в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ из США.

2. Китай вводит пошлину в размере 10% на нефть и сельскохозяйственную технику из США.

Экспорт углеводородов — это часть стратегии Трампа по снижению дисбаланса торговли и уменьшению дефицита бюджета. И удар именно в это направление поэтому особенно болезнен (а Китай может покупать всё это же у России, Ирана или Саудовской Аравии).

3. КНР вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.

Эти материалы или вообще не добываются и не производятся в США, или не имеют альтернативных источников поставок. И все они нужны для высокотехнологичных производств, включая производство микросхем.

Ранее КНР уже ввела ограничения на продажу в США германия и галлия, которые также нужны в полупроводниковой промышленности. Так что новые ограничения органично сочетаются с предыдущими.

Как видим, китайцы повышают цены на те товары, для которых США не смогут найти альтернативные поставки и будут вынуждены покупать их по любым завышенным ценам. И вводят тарифы на то, что Штаты больше всего хотят продать (ещё бы надо на сою, но это «на Новый год»).

Вообще, это дико смешно, что американская пропаганда много лет (начиная минимум с Обамы) кричала, что «Россия — это страна-бензоколонка», но в результате наши ненефтегазовые доходы бюджета выросли в 4–5 раз, а США мечтают продавать больше нефти и газа. И кто после этого страна-бензоколонка? Вопрос риторический.

В целом получается, что Трамп действует как слон в посудной лавке и его действия бьют по его же, американской экономике (фондовые рынки США падают уже несколько дней на фоне введения новых тарифов). Китайцы же наносят удары с хирургической точностью — и ещё дополнительно заработают на этом.

В прошлый раз Трамп пошёл на торговую войну с Китаем за шерстью, а вернулся стриженым — торговый баланс США после этого только ухудшился. Похоже, что это его ничему не научило…

Авторы Александр Роджерс