Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 15:19

Кремль назвал возможное место встречи Путина и Трампа

Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали встречу в Эр-Рияде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Mohammed younos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Mohammed younos

В ходе вчерашнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Эр-Рияд обсуждался как возможное место для их предстоящей встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для Первого канала.

«Саудовская Аравия представляет собой страну, с которой мы имеем конструктивное сотрудничество в различных областях. Поэтому с этой точки зрения Эр-Рияд является подходящим вариантом для обеих сторон», — пояснил представитель Кремля.

Зеленский обиделся на то, что Трамп сначала позвонил Путину
Зеленский обиделся на то, что Трамп сначала позвонил Путину

Долгожданный телефонный разговор между президентами России и США состоялся накануне, 13 февраля. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения конфликта, в то время как Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Саудовская Аравия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar