Кремль назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали встречу в Эр-Рияде
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В ходе вчерашнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Эр-Рияд обсуждался как возможное место для их предстоящей встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для Первого канала.
«Саудовская Аравия представляет собой страну, с которой мы имеем конструктивное сотрудничество в различных областях. Поэтому с этой точки зрения Эр-Рияд является подходящим вариантом для обеих сторон», — пояснил представитель Кремля.
Долгожданный телефонный разговор между президентами России и США состоялся накануне, 13 февраля. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения конфликта, в то время как Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры.