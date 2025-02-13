Кремль назвал возможное место встречи Путина и Трампа

В ходе вчерашнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Эр-Рияд обсуждался как возможное место для их предстоящей встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для Первого канала.